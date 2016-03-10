حظك اليوم الجدى ليوم الخميس 2016/3/10

حظك اليوم لبرج الجدى على الصعيد المهني:

حظك اليوم لبرج الجدى على الصعيد العاطفي:

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى :

>بعد فترة من المشاكل والأزمات التى عاشها هذا البرج وانقطاع بعض الموارد المادية جاء وقت الراحة، فالحياة يوم لك ويوم عليك، لذلك هيء نفسك لتتلقى الأخبار السعيدة والمفرحة التى من الممكن أن تغير من مجرى حياتك المادى.>الحب من الممكن ان يوقفك عن الحالة السعيدة التى تشعر بها نتيجة المكاسب المادية وسيدخلك فى دائرة من المشاكل ان فى غنى عنها هذه الفترة، لذلك حاول أن تأخذ هدنة حتى لا تنشغل عن تحقيق أحلامك فى مجال عملك.>حظك اليوم لبرج الجدى على الصعيد الصحي:>يجب أن تتابع الفحصات الطبية وتخضع لكافة التحاليل اللازمة التى يطلبها منك الطبيب حتى تقضى على أى مشاكل صحية من البداية .>مكاسب مادية كبيرة وتحقيق اهداف كثيرة طالما حلمت بها، لكن الحب سيكون مزعج للغاية فالأفضل أن تستوقفه وتأخذ هدنه، لكن يفضل متابعة كافة التحايا والإجراءات اللازمة.