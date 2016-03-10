حظك اليوم برج الأسد الخميس 10 مارس

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهنى ...

حياتك المهنية ربما تشهد نجاحاً كبيراً، إن واصلت مثابرتك وإصرارك وعزمك على النجاح، فالكثير من زملائك فى العمل يقتدون بقدرتك على المضى قدماً فى العمل.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد العاطفى

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد الصحى

>حياتك العاطفية تستحق منك أن تلتفت إليها أكثر من ذلك، فشريك حياتك إن صبر عليك لفترة من الوقت لن يصبر عليك أكثر من ذلك، فلا تهمله وحاول أن تعطيه اهتماماً أكثر.>صحتك الجسدية لحد كبير، ولكن ضغط العمل يؤثر على صحتك النفسية، قم بزيارة طبيب نفسى حتى لا يتدهور الأمر، وحتى لا تصاب باكتئاب، وعليك أيضاً الاسترخاء.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة ..

>الحياة عبارة عن مجموعة من الفترات، فإن كنت فى فترة التردد والتخبط وعدم معرفة ماذا تريد، فلا تقلق، ففترة الاستقرار ستأتى إليك .. فلا شىء يدوم.