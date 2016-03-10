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حظك اليوم برج الدلو الخميس 10 مارس

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حظك اليوم برج الدلو الخميس 10 مارس حظك اليوم برج الدلو الخميس 10 مارس

على الصعيد المهنى ..

يجب عليك الفصل جيداً بين خلافاتك الشخصية والعمل، فزملاؤك فى العمل يجب أن يشعروا أنك لا تتصيد لهم الأخطاء لوجود خلاف شخصى بينكم، فهذا من شأنه أن يقلل من مهنيتك.

برج الدلو على الصعيد العاطفى


>الحياة الروتينية تؤثر سلباً على حياتك العاطفية، أنت تحتاج إلى تغيير، ومفاجأة، ترمم التصدع الذى نشأ فى هذه العلاقة، فحتى لا تخسر شريك حياتك، فاجئه.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد الصحى
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>صحتك تاج على رأسك، ورأس مالك، فإن لم تتنتبه إليها سيؤثر ذلك بالسلب على جوانب حياتك المختلفة، عليك إدراج عادات صحية فى خطتك، والمحافظة عليها.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة ..


>تحتاج إلى بعض المخاطرة، فالسير فى المنطقة الآمنة دوماً ليس شيئاً جيداً، لأنك بذلك لن تخسر شيئاً، لكنك لن تكسب شيئاً فى المقابل، فغامر، حتى تجد فرص أخرى، وتحيا حياة محتلفة.

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مصر 365

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