حظك اليوم السرطان ليوم الخميس 2016/3/10

حظك اليوم لبرج االسرطان :

حظك لبرج السرطان على الصعيد المهني:

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حظك لبرج السرطان على الصعيد العاطفي:

بعض الأزمات المادية سيتعرض لها أبناء هذا البرج وسيضطرون إلى الديون لسداد بعض الاحتياج اليومية التى تفرضها عليهم الحياة، لذلك حاولوا أن تكونوا أكثر حذر من الدخول فى أى اتفاقات مادية ربما تتجنب هذه المرحلة.>نتيجة لهذه الازمة المادية الكبيرة سيواجه أبناء هذا البرج مشاكل فى علاقتهم العاطفية وسيشعرون بتخلى الطرف الثانى عنهم فى أصعب حالتهم، ومن هنا ستأتى المشاكل التى ربما تنتهى بالانفصال .

حظك لبرج السرطان على الصعيد الصحي:

>نتيجة لهذه الضغوط النفسية الكبير التى تواجه هذا البرج فى المستوى العملى والعاطفى ستؤثر سلبا على حالتهم الصحية.

توقعات علماء الفلك لبرج االسرطان :

>للأسف لم تكون هذه الأيام جيدة بالنسبة لهذا البرج فالمشاكل المادية ستؤرق عليهم حياتهم وستدفعهم لبعض الضغوط النفسية والاجتماعية التى تؤدى بهم فى نهاية الحال إلى تدهور الحالة الصحية.