أخبار عاجلة

آلاف يتظاهرون مجددا في العاصمة الألمانية تأييدا لأوروبا الموحدة -
بوتين يبحث هاتفيا مع روحاني الأوضاع في سوريا -
الطب الشرعي ينتهي من تشريح 27 جثمانا من ضحايا «تفجير طنطا» -
أقباط الإسكندرية يتساءلون: كيف وصل الانتحاري إلى بوابة الكنيسة؟ -
قنبلة طنطا تحرق «سعفة العيد» في يد مارينا -
وزير الداخلية يكلف قيادات الأمن بسرعة ضبط المتهمين وراء «تفجيرات الأحد» -
سوهاج تلغي الاحتفال بعيدها القومي تضامنا مع أسر ضحايا طنطا والإسكندرية -
وزير البترول يعرب عن تعازيه في ضحايا كنيستي «الإسكندرية» و«طنطا» -
فيديو| لحظة الاعتداء على مدير أمن الغربية المُقال أمام «كنيسة طنطا» -
معهد أزهري يسعف المصابين في تفجير كنيسة مار جرجس بطنطا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج العذراء الخميس 10 / 3/2016

Google+ Print
حظك اليوم برج العذراء الخميس 10 / 3/2016 حظك اليوم برج العذراء الخميس 10 / 3/2016
على الصعيد المهني:
>يوم مناسب للحصول على صفقات مربحة، حاول أن تبدأ بالتفكير فو عمل مشروع خاص بك واستعين ببعض المحيطين من ذوى الخبرة. قد تحصل على مكافئة مالية غير متوقعة.

على الصعيد العاطفي:


>توقف عن البحث وراء المعانى الخفية في علاقتك مع الشريك، استمتع بمرحلة الأستقرار الحالية، ولا تدع ضغوطات الحياة تؤثر على علاقتكم بشكل سلبى قد تندم عليه فى المستقبل.
>برج العذراء على الصعيد الصحي:
>ضغط العمل يجعلك تهمل النوم بشكل صحى، حاول أن تخصص بعض الوقت للأسترخاء. قد تعانى من بعض مشاكل الجهاز الهضمى بسبب تناولك الاطعمة السريعة بشكل كبير حاول ادخال الطعام الصحى الى روتينك اليومى.

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:


>تخلى عن أنانيتك وأسمتع للمحيطين من ذوى الخبرة، استمع الى صوت العقل هذة الفترة حتى لا تخسر كثيرًا فهى فرصة مناسبة لتحقيق العديد من النجاحات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى