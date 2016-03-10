حظك اليوم برج العذراء الخميس 10 / 3/2016

برج العذراء على الصعيد المهني:إعلان - Ads إعلان - Ads
>يوم مناسب للحصول على صفقات مربحة، حاول أن تبدأ بالتفكير فو عمل مشروع خاص بك واستعين ببعض المحيطين من ذوى الخبرة. قد تحصل على مكافئة مالية غير متوقعة.
>توقف عن البحث وراء المعانى الخفية في علاقتك مع الشريك، استمتع بمرحلة الأستقرار الحالية، ولا تدع ضغوطات الحياة تؤثر على علاقتكم بشكل سلبى قد تندم عليه فى المستقبل.
>برج العذراء على الصعيد الصحي:
>ضغط العمل يجعلك تهمل النوم بشكل صحى، حاول أن تخصص بعض الوقت للأسترخاء. قد تعانى من بعض مشاكل الجهاز الهضمى بسبب تناولك الاطعمة السريعة بشكل كبير حاول ادخال الطعام الصحى الى روتينك اليومى.
>تخلى عن أنانيتك وأسمتع للمحيطين من ذوى الخبرة، استمع الى صوت العقل هذة الفترة حتى لا تخسر كثيرًا فهى فرصة مناسبة لتحقيق العديد من النجاحات.
>يوم مناسب للحصول على صفقات مربحة، حاول أن تبدأ بالتفكير فو عمل مشروع خاص بك واستعين ببعض المحيطين من ذوى الخبرة. قد تحصل على مكافئة مالية غير متوقعة.
على الصعيد العاطفي:
>توقف عن البحث وراء المعانى الخفية في علاقتك مع الشريك، استمتع بمرحلة الأستقرار الحالية، ولا تدع ضغوطات الحياة تؤثر على علاقتكم بشكل سلبى قد تندم عليه فى المستقبل.
>برج العذراء على الصعيد الصحي:
>ضغط العمل يجعلك تهمل النوم بشكل صحى، حاول أن تخصص بعض الوقت للأسترخاء. قد تعانى من بعض مشاكل الجهاز الهضمى بسبب تناولك الاطعمة السريعة بشكل كبير حاول ادخال الطعام الصحى الى روتينك اليومى.
توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:
>تخلى عن أنانيتك وأسمتع للمحيطين من ذوى الخبرة، استمع الى صوت العقل هذة الفترة حتى لا تخسر كثيرًا فهى فرصة مناسبة لتحقيق العديد من النجاحات.