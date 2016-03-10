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برج الجوزاء حظك اليوم الخميس 10 مارس

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برج الجوزاء حظك اليوم الخميس 10 مارس برج الجوزاء حظك اليوم الخميس 10 مارس

.. على الصعيد المهنى


>تحاول أن تثبت للجميع أنك قادر على تحمل المسئولية ولكن أفعالك لا تدل على ذلك، فأنت تضيع تعبك بإهمالك فى بعض الأمور البسيطة، حاول أن تكون شخصا قادرا على تحمل المسؤلية مهما تكن الظروف التى تتعرض لها ، فجميع من حولك يتعرض لمثل هذه الظروف، ستكون الفترة القادمة بمثابة فترة اختبار لك لتثبت لنفسك قبل المحيطين بك أنك قادر على مواجهة الصعاب .

برج الجوزاء.. على الصعيد العاطفى


>حياتك العاطفية تمر بفترة عدم استقرار هذه الأيام، فأنت دائما ترجع من كل مواقفك العاطفية خالى اليدين ، حاول أن تقود العلاقة إلى حالة من الاستقرار وعدم التراخى حتى تكون الحياة فى الفترة القادمة أفضل، لا تحاسب نفسك على الماضى ولكن عليك الاستفادة من المواقف .

على الصعيد الصحى..


>مازلت حياتك الصحية غير مستقرة فأنت لليوم لم تحاول أن تمنح جسدك الراحة المطلوبة ، احرص على أن تكون حياتك فى الفترة القادمة أكثر استقرار على جميع الأصعدة حتى لا تندم فى المستقبل ، لا تترد فى الالتحاق بأحد المراكز الرياضية حتى تكون صحتك بحالة أفضل من التى عليها اليوم.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..


>تتوقع لك الأبراج أن تستفيد من الأخطاء السابقة حتى تكون الحياة القادمة أكثر استقرار من ذى قبل ، لا تتهاون فى أمورك الصحية حتى تعيش بشكل أفضل ، الحياة العاطفية سوف تكون أكثر استقرار وهدوء من ذى قبل.

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مصر 365

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