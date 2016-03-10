برج الجوزاء حظك اليوم الخميس 10 مارس

برج الجوزاء.. على الصعيد المهنى

برج الجوزاء.. على الصعيد العاطفى

على الصعيد الصحى..

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

>تحاول أن تثبت للجميع أنك قادر على تحمل المسئولية ولكن أفعالك لا تدل على ذلك، فأنت تضيع تعبك بإهمالك فى بعض الأمور البسيطة، حاول أن تكون شخصا قادرا على تحمل المسؤلية مهما تكن الظروف التى تتعرض لها ، فجميع من حولك يتعرض لمثل هذه الظروف، ستكون الفترة القادمة بمثابة فترة اختبار لك لتثبت لنفسك قبل المحيطين بك أنك قادر على مواجهة الصعاب .>حياتك العاطفية تمر بفترة عدم استقرار هذه الأيام، فأنت دائما ترجع من كل مواقفك العاطفية خالى اليدين ، حاول أن تقود العلاقة إلى حالة من الاستقرار وعدم التراخى حتى تكون الحياة فى الفترة القادمة أفضل، لا تحاسب نفسك على الماضى ولكن عليك الاستفادة من المواقف .>مازلت حياتك الصحية غير مستقرة فأنت لليوم لم تحاول أن تمنح جسدك الراحة المطلوبة ، احرص على أن تكون حياتك فى الفترة القادمة أكثر استقرار على جميع الأصعدة حتى لا تندم فى المستقبل ، لا تترد فى الالتحاق بأحد المراكز الرياضية حتى تكون صحتك بحالة أفضل من التى عليها اليوم.>تتوقع لك الأبراج أن تستفيد من الأخطاء السابقة حتى تكون الحياة القادمة أكثر استقرار من ذى قبل ، لا تتهاون فى أمورك الصحية حتى تعيش بشكل أفضل ، الحياة العاطفية سوف تكون أكثر استقرار وهدوء من ذى قبل.