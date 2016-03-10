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برج الحوت.. حظك اليوم الخميس 10 مارس

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برج الحوت.. حظك اليوم الخميس 10 مارس برج الحوت.. حظك اليوم الخميس 10 مارس

على الصعيد المهنى


>مواليد برج الحوت لديهم القدرة الفائقة على إدارة العمل فى الطريق الصحيح ، فهم ملتزمون إلى أقصى الحدود ويستطيعون على تخطى المصاعب بكل سهلة ، قادرون على تحمل المسئولية بكل جدارة فهم لا يتعلمون من خبرات جميع من حولهم، يستطيعون طرح العديد من الأفكار ولديهم القدرة على تنفيذها بكل سهولة وفى وقت سريع للغاية بمقارنة بمن حولهم.

برج الحوت على الصعيد العاطفى..


>يتمتع مواليد برج الحوت بقدرة كبيرة على العطاء فى جميع المجالات وخاصة على الصعيد العاطفى فهم يرون الحبيب هو مركز الكون ويجب أن يكونوا بجواره طوال الوقت ، يرى الحوت أنه قادر على السيطرة على مشاعره أمام قصص الحب الفاشلة ويستطيع أن يتحكم فى أموره سريعا ويرحل من المكان ، توقع أن يدق الحب باب قلبك فى القريب العاجل حاول ان تفتح له ولا تتردد .
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>على الصعيد الصحى..


>تعانى من بعض الوعكات الصحية وعليك أن تحافظ على صحتك لتكون فى الفترة القادمة أكثر استقرارا من ذى قبل ، لا تتردد فى مراجعة الطبيب بين الحين والآخر.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..
>تؤكد لك الأبراج أن تحقق فى الفترة القادمة الكثير من النجاحات غير المسبوقة على صعيد العمل ، وعلى صعيد الحب يدق النصيب باب قلبك فلا تتردد وافتح فورا وحاول ألا تجعل الماضى عقبة تسيطر على حياتك حتى تستطيع العيش بشكل جيد.

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مصر 365

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