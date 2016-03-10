حظك اليوم برج الثور الخميس 10 مارس

برج الثور على الصعيد المهنى: هناك خلاف فى الرأى اليوم فى العمل، قد تحدث مع مرؤوس أو مع رئيسك فى العمل، سوف تؤثر هذه المشاكل على صحتك، لذلك، تحتاج إلى الاحتفاظ بهدوئك اليوم، وتجنب كل المواجهات المحتملة.

برج الثور على الصعيد العاطفى: حياتك العاطفية مع شريكك غير مستقرة لذلك يجب قضاء بعض الوقت معه فى مكان هادئ، وسوف تعرف أن هناك الكثير مما يجب عمله فى الحياة مع شريكك أنت بحاجة إلى فعله، لا تحاول التفكير كثيرًا فى مستقبل العلاقة بينكما، فقط حاول حل المشاكل العالقة والتى تعتبر أنت السبب الرئيسى فيها.

برج الثور على الصعيد الصحى: لقد تم تناول النظام الغذائى غير الصحى أو تم تناول الطعام فى الخارج كثيرًا، اليوم معدتك سوف تتحمل نتيجة ذلك، قد كنت تشعر بألم، لذلك تناول الطعام المطبوخ بالبيت أفضل، مع زيادة كمية المياه الخاصة بك.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة: كنت ذاهب الى وضع كل جهد ممكن فى حل القضية المركزية التى تسيطر على حياتك الآن، وهناك احتمالات كبيرة بأنك ذاهب إلى مشاكل اجتماعية ومالية، ومع ذلك، يجب أن نعرف أن القلق لن يحل أى شيء بطريقة بناءة، الصبر هو مفتاح الفرج.