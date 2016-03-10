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برج الحمل حظك اليوم الخميس 10 مارس 2016

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برج الحمل حظك اليوم الخميس 10 مارس 2016 برج الحمل حظك اليوم الخميس 10 مارس 2016

برج الحمل على الصعيد المهنى..


>رغم وجود بعض الأوضاع غير الجيدة بالنسبة لك فى الفترة الماضية، إلا أنك استطعت أن تتغلب على كل هذه الضغوط التى كانت من الممكن أن تودى بك، كما أن العلاقة بينك وبين مديرك كانت متوترة إلى حد كبير، ولكنك كنت قادر على احتواء كل هذه المشاكل، كما أن الفترة المقبلة ستكون أفضل لك على كافة الأصعدة.

برج الحمل على الصعيد العاطفى..


>علاقتك بالحبيب متوترة بعض الشىء، وذلك بسبب انشغالك عنه فى العمل أكثر من اللازم، عليك أن توفر له وقت أكثر من ذلك، ولا تدع الحياة تأخذك ثم تندم على مثل هذه التصرفات فيما بعد، عليك كذلك أن ترتب وقتك وتعطى كل شخص فى حياتك حقة كما يجب أن يكون حتى لا تخسر من هم مقربين منك.

على الصعيد الصحى..


>استطعت فى الفترة الماضية أن تتجاوز بعض الأزمات الصحية، ولكن عليك أن تنتبه أن تعود من جديد، فمن الأفضل أن تتبع نصائح الأطباء، وتستمع جيداً إلى كل ما قيل لك حتى لاتندم فيما بعد، كذلك يفضل أن تبدأ فى اتباع نظام غذائى صحى.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة


>يتوقع علماء الفلك أن أبناء سيشعرون بكثير من التحسن خلال الفترة المقبلة، خصوصاً أن كل الأوضاع فى صالحهم، فقط عليهم الاستفادة من كافة الفرص التى ستقع أمامهم خلال الفترة المقبلة.
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مصر 365

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