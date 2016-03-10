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حظك اليوم برج الميزان الخميس 10 / 3/2016

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حظك اليوم برج الميزان الخميس 10 / 3/2016 حظك اليوم برج الميزان الخميس 10 / 3/2016

برج الميزان على الصعيد المهني:


>يوم مناسب لوضع خطة وترتيب اولوياتك للفترة القادمة، من الممكن أن تفكر فى فتح مشروع كنت تخطط له من فترة طويلة، التأجيل الكثير قد يجعلك تخسر فرصة سوف تحقق لك العديد من النجاحات، احوالك المالية تسير على نحو مستقر.

على الصعيد العاطفي:


>يوم هادئ مع العائلة ، حاول أن تبتعد عن كل الضغوطات وتستمع بهذا اليوم. يبدو انك تهمل علاقتك مع شريكك من فترة طويلة بسبب انغماسك فى العمل حاول أن توازن بين الأمور حتى لا تخسر علاقة حب جيدة.

برج الميزان على الصعيد الصحي:


>تشعر بالتوتر الشديد وتعانى من الأرق، عليك تخصيص بعض الوقت فى اليوم للأسترخاء حتى لا يأتى ذلك بنتائج سلبية على صحتك تندم عليها مستقبلا.

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:


>يوم جديد على طريق التغيير قد تغير مجال عملك، أو تحصل على تريقة فى العمل الحالى، قد تلتقى بأشخاص غير متوقعين يمدون لك يد العون ولكن احذر من الصدقات المزيفة.

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مصر 365

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