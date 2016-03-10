حظك اليوم برج العقرب الخميس 10 مارس

برج العقرب على الصعيد المهنى:



>برج العقرب على الصعيد العاطفى:

برج العقرب على الصعيد الصحى:

> حياتك المهنية على وشك تحقيق تقدم كبير، هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة على الجزء الخاص بك لتحديد الاتجاه الذي تريد أن تأخذه، قرارك سوف يؤثر على حياتك القادمة بأكملها، زيادة دخل تنتظرك الشهور المقبلة.> من الضروري أن تحافظ على الأنا الخاصة بك جانبا إذا كنت تريد زراعة علاقة واعدة مع شريك حياتك، ومن المحتمل جدا أن تتسبب الأنا لديك فى مشاكل مع شريك حياتك، حاول أن تحدد إذا كنت ترغب فى الاستمرار فى العلاقة مع شريك حياتك أم لا.> إذا كنت مهتم بصحتك، فأنت ذاهب إلى التمتع بيوم ممتاز، تجنب تناول الأطعمة السريعة اليوم، على الرغم من الإغراءات التى ستقابلها فى المسار الخاص بك، قد يكلفك تناول وجبة مرضًا كبيرًا.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة: سيحدث موقف يجعلك تفكر فى الانتقام من شخص ما كعادتك، حاول التخلى عن النزعة الانتقامية لديك، أنت بحاجة إلى أن تدرك أن الانتقام لن يفيدك كثيرًا، عليك أن تكون قادرا على التفكير بعقل من أجل التعامل بنجاح مع الصعوبات الحالية.

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