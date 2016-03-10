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برج القوس حظك اليوم الخميس 10 مارس 2016

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برج القوس حظك اليوم الخميس 10 مارس 2016 برج القوس حظك اليوم الخميس 10 مارس 2016

برج القوس على الصعيد المهنى ..


>الأوضاع تسير بشكل جيد فى الفترة المقبلة، بذلت الكثير من المجهود وقدمت إلى عملك كل ما يستحق، لذلك سيكون هناك ردة فعل جيدة من قبل مديرك، خصوصاً أنك كنت قادراً على تخطى كثير من الأزمات بنجاح بالغ، كل ما عليك الآن فقط هو أن تعيد ترتيب أوراقك وتحسب حسابك لخطتك المقبلة، حتى لا تهدر الوقت فيما هو غير مفيد لك.

برج القوس على الصعيد العاطفى ..


>علاقتك بالحبيب جيدة إلى حد كبير، ومن المقرر أن تشهد الفترة المقبلة كثيراً من التطورات التى تجعلها أفضل كذلك مما هى عليه الآن، استمع فقط إلى النصائح التى يقدمها لك المقربين، حتى تحظى بعلاقة أكثر نجاحاً بشريك الحياة.

على الصعيد الصحى...


>من فترة لأخرى تترض لبعض الوعكات الصحية، بسبب اهمالك المتعمد لصحتك، فى المقابل تبذل الكثير من الجهد غير المبرر فى العمل، مما انعكس عليك سلباً، عليك أن ترتب أوراقك وتذهب فى أسرع وقت إلى الطبيب المعالج الخاص بك، حتى يساعدك على تجاوز هذه الفترة، وتحقيق التوازن الذى يحتاج إليه جسدك.
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>توقعات علماء الفلك لك فى الفترة المقبلة..


>انفراجة مالية، بعد أزمة طويلة، كانت أوشكت أن تسبب لك أزمة كبيرة فى حياتك الشخصية، عليك أن تتعلم فقط من هذه الأزمة، كما يتوقع أن تستمع خلال الأيام القليلة المقبلة إلى أخبار سعيدة.

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مصر 365

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