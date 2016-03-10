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مدرب منتخب مصر يفسر أسباب عدم انضمام المحمدي

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مدرب منتخب مصر يفسر أسباب عدم انضمام المحمدي مدرب منتخب مصر يفسر أسباب عدم انضمام المحمدي

فسر أسامة نبيه المدرب العام لمنتخب أسباب عدم انضمام أحمد المحمدي نجم هال سيتي لصفوف الفريق باستمرار.

لم ينضم المحمدي لصفوف منتخب مصر منذ تولي هيكتور كوبر تدريب الفريق سوى مرات قليلة ويبتعد عن القوام الرئيسي للفراعنة.

وقال نبيه في تصريحات لقناة صدى البلد يوم الأربعاء: "المحمدي يلعب مع هال سيتي الذي يلعب بطريقة 3-4-3 في مركز الجناح، لكننا نلعب بطريقة مختلفة في منتخب مصر".

وأضاف "يرى كوبر أن هناك لاعبين أفضل من المحمدي وأقرب للمنتخب، مثل عمر جابر ومحمد هاني".

وأكد مدرب أن باب الانضمام مفتوح أمام المحمدي وغيره في حالة الحاجة لأحدهم.

ويلتقي المنتخب المصري مع نظيره النيجيري ضمن تصفيات المجموعة السابعة المؤهلة لبطولة أمم افريقيا 2017 يومي 25 و29 من شهر مارس الجاري.

وكان المحمدي قد انتقل للدوري الإنجليزي الممتاز من بوابة فريق سندرلاند في صيف عام 2010 قادمًا من صفوف فريق إنبي لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وظهر الجناح المصري بشكل جيد تحت قيادة ستيف بروس والذي اصطحبه معه إلى هال سيتي وأصبح قطعة أساسية في تشكيلة التايجرز لا يمكن الاستغناء عنها.

وحقق المحمدي أرقامًا قياسية إذ أصبح أكثر لاعب مصري وعربي يشارك في الدوري الإنجليزي بالإضافة لارتداء شارة قيادة هال هذا الموسم في مباراة سوانزي سيتي ضمن كأس الرابطة الإنجليزية.

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