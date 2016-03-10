بالصور.. شكرى يلتقى نظيره الفرنسى لبحث "الصراع الإسرائيلى- الفلسطينى"

التقى سامح شكرى وزير الخارجية مع وزير خارجية فرنسا جون مارك ايرولت لبحث آليات تفعيل المبادرة الفرنسية وكافة الجهود الدولية والإقليمية المبذولة للتوصل الى حل للصراع الفلسطينى الاسرائيلى، وذلك بحضور وزير الخارجية الفلسطينى رياض المالكى وسفير فلسطين بالقاهرة جمال الشوبكى.

فيما بحث الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربى مع وزير الخارجية الفرنسى للتنسيق مع باريس حول المبادرة التى طرحتها فرنسا لنزع فتيل الأزمة فى الأراضى المحتلة فى ظل عسكرة الطرفين فى المواجهات الأخيرة.



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