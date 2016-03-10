بالصور.. شكرى يلتقى نظيره الفرنسى لبحث "الصراع الإسرائيلى- الفلسطينى"

التقى سامح شكرى وزير الخارجية مع وزير خارجية فرنسا جون مارك ايرولت لبحث آليات تفعيل المبادرة الفرنسية وكافة الجهود الدولية والإقليمية المبذولة للتوصل الى حل للصراع الفلسطينى الاسرائيلى، وذلك بحضور وزير الخارجية الفلسطينى رياض المالكى وسفير فلسطين بالقاهرة جمال الشوبكى.إعلان - Ads إعلان - Ads
فيما بحث الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربى مع وزير الخارجية الفرنسى للتنسيق مع باريس حول المبادرة التى طرحتها فرنسا لنزع فتيل الأزمة فى الأراضى المحتلة فى ظل عسكرة الطرفين فى المواجهات الأخيرة.
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