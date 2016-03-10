المرصد السورى: أبو عمر الشيشانى أصيب ومصيره مجهول

أفاد المرصد السورى لحقوق الانسان، ان القيادى العسكرى افى تنظيم داعش أبو عمر الشيشانى أصيب بجروح خطرة فى الغارة الجوية الأمريكية التى استهدفته الاسبوع الماضى فى شمال شرق سوريا ولم يقتل كما رجح مسؤول أمريكي.

قال المرصد فى بيان له اليوم الخميس، إن الشيشانى أصيب بجروح خطيرة، وأختفى منذ عدة أيام، ولا يزال الغموض يلف مصيره حيث تضاربت الأنباء حول ما إذا كان التنظيم قد اعتقله أو أعدمه، أو أن مسلحين مجهولين اغتالوه.

كما أكدت مصادر موثوقة للمرصد، أن أبو عمر الشيشانى أحد أبرز القياديين العسكرى فى التنظيم أصيب بجراح خطرة جراء استهداف موكبه من قبل طائرات حربية تابعة للتحالف الدولى بريف الحسكة الجنوبي، وتم نقله إلى ريف الرقة.

وأكدت المصادر، أن التنظيم استدعى طبيبًا مختصاً بجراحة الأوردة من جنسية أجنبية لعلاج الشيشانى المختص بدعم الجبهات.

وكانت طائرات حربية أمريكية استهدفت تمركزًا لتنظيم داعش، فى مدينة الرقة، المعقل الرئيسى للتنظيم فى سوريا الاسبوع الماضى.

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