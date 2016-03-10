إيطاليا: لن نتدخل عسكريًا فى ليبيا قبل وجود طلب من حكومة الوفاق الوطنى

>أكد وزير الخارجية الإيطالى باولو جينتيلونى، أن بلاده لن تتدخل عسكريا فى ليبيا قبل وجود طلب من حكومة الوفاق الوطني، مشددًا على أن أى «عمل عسكرى متسرع» ليس بالحل الأمثل وقد يفاقم الأزمة الليبية.

وأكد جينتيلوني، أمس الأربعاء، فى كلمة أمام البرلمان الإيطالى حول ليبيا، نشرت هنا اليوم، أن أى عمليات عسكرية تنفذها إيطاليا داخل ليبيا ستكون بموجب القوانين الإيطالية والدولية وبموافقة البرلمان الإيطالي، وستكون جزءا من العملية التى ترعاها الأمم المتحدة التى تهدف إلى تشكيل حكومة موحدة، وفق ما نقلته جريدة «وول ستريت جورنال» الأمريكية.

وقال إن «إيطاليا ستتدخل فى ليبيا فقط بناء على طلب من الحكومة الشرعية هناك وعقب موافقة البرلمان الإيطالي».

ولفت إلى أن الوضع داخل ليبيا مازال معقدا مع استمرار القتال بين الفصائل والتشكيلات المختلفة، وزيادة توسع تنظيم «داعش».

وفيما يخص التقارير الإعلامية حول استعدادات إيطالية لتنفيذ عمليات عسكرية فى ليبيا، قال جينتيلونى إن «وزيرة الدفاع روبرتا بينوتى تستعد فقط للاستجابة فى حال طلبت الحكومة الليبية مساعدات أمنية».

ونفى جينتيلونى دفع فدية مقابل تحرير الرهينتين الإيطاليين الذين تم إطلاق سراحهما الأسبوع الماضى عقب ثمانية أشهر فى ليبيا، مضيفا "لم تدفع حكومة إيطاليا أى فدية لإطلاق سراح الإيطاليين، وملابسات اختطافهم مازالت غامضة، فحتى الآن لم تعلن أى جماعة مسؤوليتها عن الاختطاف ولا توجد أدلة على تورط داعش".

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