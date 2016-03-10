بالصور.. مباحث الجيزة: فحص أحد الأشخاص يشتبه بتورطه فى انفجار فيصل

أكد اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة أنه جارى فحص أحد الأشخاص المشتبه بهم بعد مطاردة الأهالى له وضبطه عقب انفجار عبوة ناسفة بشارع فيصل ، مساء الأربعاء.

وأضاف "شلبى" فى تصريح لليوم السابع أن خبراء المفرقعات فرضوا كردونا أمنيا لتمشيط موقع الانفجار، وفحص العبوة التى تم تفجيرها ، وبيان المادة المستخدمة ، بالإضافة إلى تمشيط المنقطة للتأكد من عدم زرع أى عبوات ناسفة أخرى.

وانتقلت نيابة الهرم لإجراء المعاينة والاستماع لأقوال الشهود.

بالصور.. انفجار عبوة ناسفة بشارع فيصل دون إصابات والأهالى يضبطون "مشتبه به"

غلق شارع فيصل من الاتجاهين.. ووصول خبراء المفرقعات لموقع الانفجار

مصدر: عبوة فيصل فجرت عن بعد أثناء مرور مدرعة شرطة وإصابة مواطن بشظايا

انتقال نيابة الهرم لإجراء المعاينة بموقع حادث انفجار"عبوة فيصل"

بالصور.. انفجار عبوة ناسفة بشارع فيصل دون إصابات والأهالى يضبطون "مشتبه به"