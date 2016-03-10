مكافحة المخدرات تضبط 3 عاطلين قبل ترويجهم الحشيش والهيروين بالقاهرة

تمكن ضباط إدارة مكافحة المخدرات من ضبط "أحمد ص م" 25 سنة، عاطل، وشهرته أحمد فتلة، ومقيم الزاوية الحمراء، لقيامه بالاتجار بالمواد المخدرة متخذا من منطقة سكنه مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه أثناء تواجده بدائرة قسم الزاوية وبحوزته كمية من الحشيش المخدر وزنت 1.500 كيلو ومبلغ 2800 جنيه، بمواجهته اعترف لحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.

كما تمكنوا من ضبط " شريف ع ف" 36 سنة عاطل ومقيم الجمالية والسابق اتهامه فى 5 قضايا آخرها قضية مخدرات والمحكوم عليه فى قضيتين ( حريق عمد – نصب )، أثناء تواجده بدائرة قسم الشرابية وبحوزته كمية من الحشيش المخدر وزنت 500 جرام ومبلغ 1500 جنيه بقصد الاتجار.

كما تمكنوا من ضبط " سيد س م" 48 سنة، عاطل، ومقيم الزاوية، والسابق اتهامه فى قضية مخدرات أثناء تواجده بدائرة قسم الزاوية وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 100 جرام ومبلغ 1015 جنيها بقصد الاتجار.

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