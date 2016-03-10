أخبار عاجلة

تضامنًا مع ضحايا طنطا والإسكندرية.. سوهاج تلغي احتفالات العيد القومي للمحافظة -
الأخبار - الصور الأولي من أمام الكنيسة المرقسية فى الأسكندرية عقب وقوع إنفجار خارج محيط الكنيسة -
أولاند وترودو يحضران احتفالا بالذكرى المئوية لمعركة بالحرب العالمية الأولى -
من امام «الكنيسة المرقسية» بالأسكندرية "مسلم مسيحي ايد واحدة" -
مظاهرات غاضبة فى محيط انفجار «المرقسية» بالأسكندرية «يا نجيب حقهم يانموت زيهم» -
زجاج وحطام في المناطق المحيطة بالكنيسة المرقسية بالأسكندرية -
استمرار توافد مصابي تفجير طنطا علي معهد ناصر -
السيطرة على حريق داخل مستشفى العجوزة -
تغطية خاصة - تقرير عن الحادث الإرهابي الخسيس " شعب واحد يحارب الإرهاب " -
تغطية خاصة - الإعلامية / شيرين عفت : بلهجة شديدة محدش هيكسر البلد دي وكل بيت هيبقى مسجد وكنيسة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

مكافحة المخدرات تضبط 3 عاطلين قبل ترويجهم الحشيش والهيروين بالقاهرة

Google+ Print
مكافحة المخدرات تضبط 3 عاطلين قبل ترويجهم الحشيش والهيروين بالقاهرة مكافحة المخدرات تضبط 3 عاطلين قبل ترويجهم الحشيش والهيروين بالقاهرة
تمكن ضباط إدارة مكافحة المخدرات من ضبط "أحمد ص م" 25 سنة، عاطل، وشهرته أحمد فتلة، ومقيم الزاوية الحمراء، لقيامه بالاتجار بالمواد المخدرة متخذا من منطقة سكنه مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه أثناء تواجده بدائرة قسم الزاوية وبحوزته كمية من الحشيش المخدر وزنت 1.500 كيلو ومبلغ 2800 جنيه، بمواجهته اعترف لحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.

كما تمكنوا من ضبط " شريف ع ف" 36 سنة عاطل ومقيم الجمالية والسابق اتهامه فى 5 قضايا آخرها قضية مخدرات والمحكوم عليه فى قضيتين ( حريق عمد – نصب )، أثناء تواجده بدائرة قسم الشرابية وبحوزته كمية من الحشيش المخدر وزنت 500 جرام ومبلغ 1500 جنيه بقصد الاتجار.

كما تمكنوا من ضبط " سيد س م" 48 سنة، عاطل، ومقيم الزاوية، والسابق اتهامه فى قضية مخدرات أثناء تواجده بدائرة قسم الزاوية وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 100 جرام ومبلغ 1015 جنيها بقصد الاتجار.


>حبس 3 أشخاص لاتهامهم بقتل صاحب "فاترينة محمول" فى الموسكى

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365