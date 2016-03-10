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ضبط 100 أسطوانة بوتاجاز مهربة للسوق السوداء فى البحيرة

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ضبط 100 أسطوانة بوتاجاز مهربة للسوق السوداء فى البحيرة ضبط 100 أسطوانة بوتاجاز مهربة للسوق السوداء فى البحيرة
قاد المهندس محمد عصر وكيل وزارة بالبحيرة حملة تموينية مكبرة أمس الاربعاء، بالإشتراك مع مباحث التموين برئاسة العقيد وجدى الصيرفى حملة للتصدى لعمليات تهريب السلع، وتخزينها وإعادة بيعها بالسوق السوداء وضبط المتلاعبين فى السلع المدعمة وغير الصالحة ومنتهية الصلاحية.

وأسفرت تلك الحملة عن ضبط سيارة نصف نقل رقم ( ب ف ر 2639 ) محملة بـ100 إسطوانة غاز بوتاجاز مجمعة من السوق السوداء، وتم تحرير محضر بالواقعة والتحفظ على الكمية المضبوطة لدى أحد المستوعات، وتم توجيه الاتهام للسائق الذى تمكن من الهرب، وصاحب المستودع بناحية قرية الصواف وصاحب السيارة والمسؤل عن الشحن بالوردية الثانية بمصنع الغاز بكفر الدوار، وتم تحرير محضر بالواقعة.


>ضبط 1652 مخالفة مرورية و20 شخصا بحوزتهم أسلحة ومخدرات بحملة أمنية فى البحيرة

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مصر 365

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