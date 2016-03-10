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بالصور.. رجال المفرقعات والأدلة الجنائية يواصلون رفع آثار انفجار فيصل

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بالصور.. رجال المفرقعات والأدلة الجنائية يواصلون رفع آثار انفجار فيصل بالصور.. رجال المفرقعات والأدلة الجنائية يواصلون رفع آثار انفجار فيصل
يواصل رجال الادلة الجنائية وخبراء المفرقعات، رفع آثار الانفجار الذى وقع بشارع فيصل من خلال فحص اشجار الحديقة الوسطى بالشارع للوقوف على أسباب الانفجار، والحصول على عينات من العبوة التى أدت إلى الانفجار.

وكانت وزارة الداخلية قد أكدت أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغاً بوقوع انفجار بشارع فيصل، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدينة وخبراء المفرقعات، وتبين من خلال الفحص، وقوع الانفجار بعبوة مزروعة بالجزيرة الوسطى، وذلك أثناء مرور قول أمنى تابع لأمن الجيزة، ما أسفر عن إصابة 3 مواطنين تصادف مرورهم ووقعت تلفيات بسيارتى شرطة، وتم القبض على أحد المتورطين بارتكاب الواقعة.

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