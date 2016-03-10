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خادم الحرمين يرعى ختام تمرين «رعد الشمال».. اليوم

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خادم الحرمين يرعى ختام تمرين «رعد الشمال».. اليوم خادم الحرمين يرعى ختام تمرين «رعد الشمال».. اليوم
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جانب من استقبال خادم الحرمين لزعماء ورؤساء وفود الدول المشاركة في رعد الشمال

    حفر الباطن - عبدالله العميرة، واس

وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بعد ظهر امس إلى محافظة حفر الباطن، ليرعى "اليوم" المناورة الختامية لتمرين رعد الشمال والعرض العسكري للقوات المسلحة والقوات المشاركة من الدول الشقيقة في التمرين، بحضور عدد من قادة الدول الاسلامية والعربية والخليجية، وكبار الضباط والمسؤولين من الدول العشرين المشاركين في المناورة التي انطلقت يوم السبت 27 فبراير 2016 في المنطقة الشمالية.

المليك أقام مأدبة عشاء لقادة ورؤساء وفود الدول المشاركة

كما استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في مدينة الملك خالد العسكرية في حفر الباطن مساء أمس، أصحاب الفخامة والسمو والمعالي الذين قدموا لحضور المناورة الختامية لتمرين رعد الشمال والعرض العسكري للقوات المسلحة السعودية والقوات المشاركة من الدول الشقيقة في التمرين.

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