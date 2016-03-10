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ولي العهد يصل إلى حفر الباطن

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ولي العهد يصل إلى حفر الباطن ولي العهد يصل إلى حفر الباطن

    بحفظ الله ورعايته وصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أمس إلى محافظة حفر الباطن.

وكان في استقباله - حفظه الله - بمطار قاعدة الملك سعود الجوية بالقطاع الشرقي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ومعالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن عبدالرحمن البنيان، وعدد من المسؤولين.

وقد وصل في معية سمو ولي العهد كل من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ومعالي رئيس الاستخبارات العامة خالد بن علي الحميدان، ومعالي المستشار بالديوان الملكي الأستاذ عبدالله بن عبدالرحمن المحيسن، ومعالي رئيس الشؤون الخاصة لسمو ولي العهد الأستاذ سليمان بن نايف الكثيري ، والسكرتير الخاص لسمو ولي العهد الأستاذ أحمد بن صالح العجلان، ووكيل رئيس المراسم الملكية الأستاذ هشام بن حسن آل الشيخ.

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