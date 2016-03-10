"حقوق المنصورة" تفوز بالمركز الأول فى القانون الدولى الإنسانى

حصد فريق كلية الحقوق جامعة المنصورة على المركز الأول فى مسابقة المحاكمة الصورية فى مجال القانون الدولى الإنسانى على مستوى الجامعات المصرية، وأفضل مرافع وأفضل مدافع، ومنحت المنظمة الفريق كأس التفوق وشهادات تقدير، وسيمثل الفريق جمهورية مصر العربية على مستوى الشرق الأوسط والوطن العربى.

كان محمد حسن القناوى رئيس جامعة المنصورة وافق على مشاركة كلية الحقوق فى المسابقة التى تنظمها هيئة الصليب الأحمر الدولية فى المحاكمة الصورية فى مجال القانون الدولى الإنسانى على مستوى الجامعات المصرية، حيث شكل شريف خاطر عميد الكلية فريقا من الطلاب والباحثين بالكلية بقيادة محمد عادل عسكر أستاذ القانون الدولى العام والفريق المكون من: أكرم محمد عبد المنعم وإسلام مصطفى صالح معيدين بالكلية وندى محمد الشبراوى وياسمين فتحى رضوان طلاب بالكلية.

حصد الفريق على المركز الأول فى المسابقة وأفضل مرافع وأفضل مدافع ومنحت المنظمة الفريق كأس التفوق وشهادات تقدير، وسيمثل الفريق جمهورية مصر العربية على مستوى الشرق الأوسط والوطن العربى.

وأشاد رئيس الجامعة بهذا الفوز والتميز لكلية الحقوق وتمثيل مصر على المستوى الدولى وطلب دعوة الفريق لتكريمه بكلية الحقوق وتسليمه شهادات تقدير ودرع الكلية، كما أشاد شريف خاطر عميد الكلية بما بذلة الفريق من جهد وتعب على مدار الشهور الماضية بقيادة أ.د محمد عسكر لما له من خبرة وقدرة فائقة وتشجيع للفريق على التفوق والتميز، كما أشاد بكون الكلية أصبحت عضوا فى المعهد العالى الفرانكفونى للشرق الأوسط منذ منتصف فبراير الماضى، ومثل الكلية د. أحمد فاروق زاهر أستاذ القانون الجنائى وسوف يعقد مؤتمر دولى مشترك باللغة الفرنسية والعربية فى ٢٠١٨ .

وتقدم عميد الكلية بخالص الشكر والتقدير لأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالكلية على هذا الفوز والتقدم العلمى والدولى فى عهد رئيس جامعة المنصورة المتميز لدعم الشباب والقيادات الشابة وتوفير كافة المساعدات وتشجيعه ومساندته للقيادات المتميزة.

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