النائب العام يكلف الأمن الوطنى بكشف ملابسات حادث تفجير فيصل

أمر النائب العام المستشار نبيل صادق، بفتح تحقيقات عاجلة فى حادث انفجار شارع فيصل، الذى استهدف تمركز أمنى لقوات الأمن المركزى، وكلف قطاع الأمن الوطنى بكشف ملابسات الواقعة، وهوية المتورطين فيه.

وكلفت فريق من نيابة جنوب الجيزة الكلية، بالإشراف على التحقيقات فى الحادث الإرهابى، حيث انتقل وكلاء النائب العام إلى شارع فيصل لإجراء المعاينة المبدئية لموقع الانفجار، ومركبات الشرطة المتضررة.

وقررت النيابة العامة انتداب خبراء المفرقعات بإدارة الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية، لفحص ومعاينة السيارة التى وتحريز المخلفات الناتجة عن آثار التفجير الذى وقع فى سيارة تاكسى أبيض اللون، وأسفر عن إصابة شخصين حتى الآن.

ومن المقرر أن ينتقل فريق التحقيق تحت إشراف المحامى العام الأول، لنيابات جنوب الجيزة الكلية، إلى مستشفى الهرم لسماع أقوال المصابين، وانتداب الطب الشرعى لتوقيع الكشف عليهم وإعداد تقرير.

بالصور.. انفجار عبوة ناسفة بشارع فيصل دون إصابات والأهالى يضبطون "مشتبه به"

غلق شارع فيصل من الاتجاهين.. ووصول خبراء المفرقعات لموقع الانفجار

مصدر: عبوة فيصل فجرت عن بعد أثناء مرور مدرعة شرطة وإصابة مواطن بشظايا

انتقال نيابة الهرم لإجراء المعاينة بموقع حادث انفجار"عبوة فيصل"