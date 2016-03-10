النيابة تنتقل لمستشفى الهرم لسماع أقوال مصابى حادث انفجار شارع فيصل

أمر المستشار محمد الطماوى رئيس نيابة الاحداث الطارئة بانتداب الادلة الجنائية والمعمل الجنائى، للتحقيق فى الانفجار الذى وقع بشارع فيصل، كما انتقلت النيابة لنستشفى الهرم لسماع أقوال المصابين فى الحادث.

وكان اللواء أحمد حجازى مدير أمن الجيزة قد أكد أن انفجار عبوة ناسفة بشارع فيصل، لم يسفر عن حدوث إصابات بين رجال الشرطة من مستقلى "المدرعة" التى حدثت بها تلفيات وسيارة الشرطة "البوكس"، مضيفاً أن الحادث أسفر عن إصابة سائق تاكسى واثنين من الركاب بصحبته، وتم نقلهم إلى مستشفى الهرم لتلقى العلاج.

بالصور.. انفجار عبوة ناسفة بشارع فيصل دون إصابات والأهالى يضبطون "مشتبه به"

غلق شارع فيصل من الاتجاهين.. ووصول خبراء المفرقعات لموقع الانفجار

مصدر: عبوة فيصل فجرت عن بعد أثناء مرور مدرعة شرطة وإصابة مواطن بشظايا

انتقال نيابة الهرم لإجراء المعاينة بموقع حادث انفجار"عبوة فيصل"

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