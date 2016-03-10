أخبار عاجلة

آلاف يتظاهرون مجددا في العاصمة الألمانية تأييدا لأوروبا الموحدة -
بوتين يبحث هاتفيا مع روحاني الأوضاع في سوريا -
الطب الشرعي ينتهي من تشريح 27 جثمانا من ضحايا «تفجير طنطا» -
أقباط الإسكندرية يتساءلون: كيف وصل الانتحاري إلى بوابة الكنيسة؟ -
قنبلة طنطا تحرق «سعفة العيد» في يد مارينا -
وزير الداخلية يكلف قيادات الأمن بسرعة ضبط المتهمين وراء «تفجيرات الأحد» -
سوهاج تلغي الاحتفال بعيدها القومي تضامنا مع أسر ضحايا طنطا والإسكندرية -
وزير البترول يعرب عن تعازيه في ضحايا كنيستي «الإسكندرية» و«طنطا» -
فيديو| لحظة الاعتداء على مدير أمن الغربية المُقال أمام «كنيسة طنطا» -
معهد أزهري يسعف المصابين في تفجير كنيسة مار جرجس بطنطا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

أطباء"صحة وتنمية المرأة"بالإسكندرية يرفضون استغلال المحافظة لقاعات المركز

Google+ Print
أطباء"صحة وتنمية المرأة"بالإسكندرية يرفضون استغلال المحافظة لقاعات المركز أطباء"صحة وتنمية المرأة"بالإسكندرية يرفضون استغلال المحافظة لقاعات المركز
أثارت الزيارة التفقدية التى قام بها محافظ الإسكندرية المهندس محمد عبد الظاهر إلى مركز الإسكندرية لصحة وتنمية المرأة، عاصفة من الغضب داخل المركز، خاصة بعد ما أعلنه المحافظ حول موافقة وزير الصحة على استخدام المحافظة للمكاتب المخصصة للوزير بالمركز لاستقبال الوزراء والسفراء والوفود الأجنبية التى تزور الإسكندرية، مع وعد بتوفير أماكن لفتح فرع جديد للمركز لخدمة مناطق أخرى، وذلك بحضور الدكتور مجدى حجازى وكيل وزارة الصحة بالثغر ومدير مركز المرأة.

وفى المقابل هدد بعض الأطباء والعاملين بالمركز بالاعتصام أمام المبنى، اعتراضاً على ما أطلقوا عليه استيلاء المحافظ على المبنى ووقف خدماته التدريبية والطبية وتحويله ليكون مبنى محافظة الإسكندرية، مطالبين بإلغاء القرار والابقاء على تخصص المبنى فى الاهتمام بصحة المرأة والتنمية.

محافظ الإسكندرية (1)

محافظ الإسكندرية (2)

محافظ الإسكندرية (3)

محافظ الإسكندرية (4)

محافظ الإسكندرية (5)

محافظ الإسكندرية (6)

نقابة المهندسين بالإسكندرية تختتم دورة إدارة المخاطر لأعضائها
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365