أطباء"صحة وتنمية المرأة"بالإسكندرية يرفضون استغلال المحافظة لقاعات المركز

أثارت الزيارة التفقدية التى قام بها محافظ الإسكندرية المهندس محمد عبد الظاهر إلى مركز الإسكندرية لصحة وتنمية المرأة، عاصفة من الغضب داخل المركز، خاصة بعد ما أعلنه المحافظ حول موافقة وزير الصحة على استخدام المحافظة للمكاتب المخصصة للوزير بالمركز لاستقبال الوزراء والسفراء والوفود الأجنبية التى تزور الإسكندرية، مع وعد بتوفير أماكن لفتح فرع جديد للمركز لخدمة مناطق أخرى، وذلك بحضور الدكتور مجدى حجازى وكيل وزارة الصحة بالثغر ومدير مركز المرأة.

وفى المقابل هدد بعض الأطباء والعاملين بالمركز بالاعتصام أمام المبنى، اعتراضاً على ما أطلقوا عليه استيلاء المحافظ على المبنى ووقف خدماته التدريبية والطبية وتحويله ليكون مبنى محافظة الإسكندرية، مطالبين بإلغاء القرار والابقاء على تخصص المبنى فى الاهتمام بصحة المرأة والتنمية.

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