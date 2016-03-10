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وفد من "الإسكان" يبحث إنشاء مشروعات خدمية على طريق الفرافرة ديروط الأحد

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وفد من "الإسكان" يبحث إنشاء مشروعات خدمية على طريق الفرافرة ديروط الأحد وفد من "الإسكان" يبحث إنشاء مشروعات خدمية على طريق الفرافرة ديروط الأحد
يزور محافظة الوادى الجديد وفد من وزارة الإسكان يوم الأحد، لبحث إقامة مشروعات تنموية على جانبى طريق الفرافرة – ديروط والذى يجرى تنفيذه حاليا لربط محافظة الوادى الجديد بمحافظات وادى النيل، ضمن خطة مشروعات الطرق القومية.

وقالت المهندسة منى محمد على مدير عام التخطيط العمرانى بمحافظة الوادى الجديد، إن الوفد سوف يبحث تنفيذ مشروعات خدمية على جانبى على طريق الفرافرة - ديروط والتى تضم مشروعات خدمية وصناعية ومشروعات تعدينية الطاقة الشمسية، وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة واستغلال بعض محاجر الرخام بالمنطقة.


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