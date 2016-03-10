سفير مصر في أنجولا: مباراة الأهلي وريكرياتيفو قد لا تذاع تليفزيونيا في مصر

كشف أحمد صبري سفير مصر في أنجولا عن شكوك حول إذاعة مباراة الأهلي وريكرياتيفو في دوري أبطال إفريقيا يوم السبت.

ويستعد الأهلي لملاقاة ريكرياتيفو دو ليبولو الأنجولي في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وقال صبري في تصريحات لقناة ON tv يوم الأربعاء: "سأجتمع بمسؤولي شركة زاد الأنجولية صاحبة حقوق بث اللقاء والتي ترفض إذاعة المباراة على إحدى القنوات المصرية".

وأضاف "الشركة تصمم على الحصول على أجر مقابل بث المباراة، والجانب المصري يريد البث مقابل بث مباراة الإياب للجانب الأنجولي".

وأوضح أن الجانبان لم يصلا لنقطة اتفاق حول بث اللقاء، لكن هناك محاولات ستجرى يوم الخميس للوصول إلى اتفاق.

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