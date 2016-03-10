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مدرب منتخب مصر: الحضري؟ مستر اكس لا يموت!

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مدرب منتخب مصر: الحضري؟ مستر اكس لا يموت! مدرب منتخب مصر: الحضري؟ مستر اكس لا يموت!

يتعجب أحمد ناجي مدرب حراس مرمى منتخب من المستوى المبهر الذي يقدمه المخضرم عصام الحضري حارس وادي دجلة مع فريقه.

وعاد الحضري البالغ من العمر 41 عاما إلى صفوف منتخب مصر بعد غياب وسط مجموعة من الحراس الشباب والمخضرم شريف إكرامي الذي غاب عن المعسكر الأخير للفريق.

وقال ناجي مازحا في تصريحات لقناة صدى البلد يوم الأربعاء : "كلما يقولون أن الحضري انتهى نجد أنه مثل شخصية (اكس) السنيمائية التي لا تموت أبدا".

وأضاف "الحضري تألق وتصدى لركلات جزاء فأجبرنا على احترامه وضمه لصفوف ".

ويلتقي المنتخب المصري مع نظيره النيجيري ضمن تصفيات المجموعة السابعة المؤهلة لبطولة أمم افريقيا 2017 في الخامس والعشرين والتاسع والعشرين من شهر مارس الجاري.

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