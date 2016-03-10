ننشر أسماء 18 شخصا لقوا مصرعهم فى حادث تصادم "أبو رديس" بجنوب سيناء

تفقد اللواء مجدى موسى مدير أمن جنوب سيناء، واللواء ومحمود عيسى السكرتير العام للمحافظة، مشرحة مستشفى جنوب سيناء،حيث جارى تجهيز جثث ضحايا حادث "أبو رديس" لدفنها بمحافظاتهم .

وقال اللواء مجدى موسى مدير الأمن لـ"اليوم السابع"، إن الحادث جاء نتيجة تصادم "ميكروباص" بسيارة نقل ثقيل "تريلا" بمدينة أبو رديس، وأسفر الحادث عن مصرع 18 شخصا ، وإصابة 2 ، موضحا أنه يتم الآن إنهاء إجراءات سفر وتسليم الجثث لذويهم ليتم دفنها بمحافظاتهم.

وينشر "اليوم السابع" أسماء المتوفين فى الحادث وهم :"علاء الدين محمد سيد أحمد ،من الجيزة، وأبو بكر إبراهيم عبد الواحد، ميت رهينة بالبدراشين ، وعبد الله السيد محمد الأنصارى بركات من منشية على سعد البحيرة، وعطية إبراهيم عبد الحميد عطية ، من منشية سيدى سالم بكفر الشيخ ، وسلامة سويلم سالم ناصر من الإسماعيلية، وجاد بشوى جاد الرب جاد ، من قرية جنفية بالسويس، ومحمد عادل نادى إبراهيم من العياط بالجيرة ، وعلاء رجب محمود سعداوى من العياط بالجيزة ، ومحمد رجب عويس عبد العليم من العياط بالجيرة ، ومحمد يوسف محمد الأمين من إمبابة بالجيزة، وخميس سيد مسلم محمد الروضة من طلخا بالفيوم، وسامى ناصر أحمد سيد أحمد من ميت غمر بالدقهلية ، وإسلام فرح عبد المهين عبد الجواد من عزبة الشال بالمنصورة، وعمر محمد ربيع أحمد الطاهر، من كفر شكر بالقليوبية، والسيد رفيق جمال أمين من المحمودية بالشرقية"

ومن جانبه قدم اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء التعازى إلى أسر الضحايا، ومدير أمن جنوب سيناء فى الحادث الأليم.

فى سياق متصل، قرر المستشار محمد عبد السلام المحامى، العام لنيابات جنوب سيناء ندب فريقا، ضم المستشار إسلام كيوان، مدير نيابة طور سيناء ،والمستشار محمد أشرف، وكيل نيابة طور سيناء ، والمستشار إسلام جزر، وكيل نيابة جنوب سيناء الكلية من النيابة العامة للتحقيق فى الحادث والاستماع لأقوال المصابين ، وشهود العيان، فيما تقرر التصريح بدفن الجثث.

ليلة الدم على طريق "أبورديس - طور سيناء".. مصرع 12 مجندا و4 طلاب و2 مجهولى الهوية فى تصادم ميكروباص مع سيارة نقل.. مدير أمن جنوب سيناء يتفقد المصابين.. والإسعاف تدفع بـ15 سيارة لنقل الجثث للمحافظات

الداخلية: مصرع 12 مجندًا ضمن ضحايا حادث تصادم طريق أبو رديس بجنوب سيناء