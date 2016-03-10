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سيف بن زايد يكرم شرطياً ضبط امرأة مطلوبة خليجياً

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سيف بن زايد يكرم شرطياً ضبط امرأة مطلوبة خليجياً سيف بن زايد يكرم شرطياً ضبط امرأة مطلوبة خليجياً

كرم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في مبنى الوزارة مؤخراً، العريف أول سلطان عبدالقادر أحمد الهاجري من منتسبي الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، تقديراً لجهوده في ضبط امرأة مطلوبة بدولة خليجية، انتحلت جنسية امرأة أخرى، أثناء عبورها بمطار دبي الدولي، حيث استطاع الهاجري بخبرته وحسه الأمني كشف الواقعة.

وأثنى سموه على جهود المكرم، وإخلاصه وسرعة بديهته، والإسهام في استباب الأمن والأمان، حاثاً إياه على الاستمرار في التميز بمجال العمل الشرطي والأمني.

وعبر الهاجري عن بالغ سعادته بتكريم سموه له، مؤكداً أن التكريم يشكل حافزاً قوياً له في أداء الواجب تجسيداً لاهتمام القيادة الشرطية بمنتسبي الشرطة في مختلف مواقع العمل متمنياً التوفيق والسداد لزملائه العاملين في المجال الأمني بمطارات الدولة، واصفاً إياهم بالعيون الساهرة في تعزيز الأمن والاستقرار بربوع الوطن.

حضر التكريم اللواء الدكتور ناصر لخريباني النعيمي، الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، واللواء محمد أحمد المري مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، وعدد من كبار الضباط.

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