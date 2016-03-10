عمار بن حميد: حكومتنا تسير بخطى ثابتة نحو المستقبل

حضر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي أمس الجلسة الحوارية «الميلس» التي نظمتها الأمانة العامة للمجلس بعنوان «إعادة اختراع الحكومة» وذلك في فندق عجمان سراي.

ويعد «الميلس» أحد المشاريع التي أطلقتها الأمانة العامة بعجمان لعام 2016 وتتبلور فكرته حول إقامة ورشات عمل وندوات لأعضاء المجلس التنفيذي وقيادات حكومة عجمان في مواضيع مهمة محلياً وإقليماً وعالمياً من أجل الوقوف على آخر المستجدات والتطورات الحاصلة على المستويين الإقليمي والعالمي للخروج بتوصيات تطور منظومة العمل الحكومي في الإمارة، وأكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي خلال هذه الجلسة أن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة تمضي بوعي كبير بما يحصل حولها وتسير بخطى ثابتة نحو المستقبل من خلال استراتيجيتها لبناء اقتصاد ما بعد النفط فكان التشكيل الوزاري الجديد خطوة سباقة في بناء حكومة القرن الواحد والعشرين.

حرص

وأضاف سموه «إننا في حكومة عجمان ووفق ما قطعناه على أنفسنا في رؤية عجمان 2021 نحرص على التوافق والتكامل مع التوجه الاتحادي بإسعاد المجتمع وتأمين مستقبل الأجيال القادمة».

حضر الجلسة الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط والشيخ ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان حاكم عجمان والمهندس سعيد سيف المطروشي الأمين العام للمجلس التنفيذي ورؤساء ومدراء الدوائر الحكومية أعضاء المجلس التنفيذي وأعضاء المجلس ومدراء الدوائر الحكومية في الإمارة.

تطوير

ومن جانبها قالت مريم علي المعمري مدير مشروع الميلس بالأمانة العامة للمجلس التنفيذي بعجمان إن هذه الجلسة الحوارية الأولى من الميلس جاءت بعنوان «إعادة اختراع الحكومة» كانطلاقة لمجموعة ميلس تقام على مدار العام.

مواكبة

ولفتت إلى أنه تم استضافة الدكتور يسار جرار نائب رئيس مجلس مستقبل الحكومة في المنتدى الاقتصادي العالمي وشريك في شركة تقاربوا للعلاقات العامة الذي قدم عرضا لتقريرين بعنوان مستقبل الحكومة والنمو الشامل في الشرق الأوسط وأفريقيا بهدف مشاركة أفكار وآراء المختصين والخبراء الجديدة حول الأحداث الجارية وتطلعاتهم إلى بناء مفهوم مشترك يساعد في عملية التطوير المستمرة ولمواكبة التغيرات التي تطرأ بشكل متواصل مما يزيد من التحديات التي تواجه الحكومات.

وأشارت إلى أن مشروع «الميلس» أحد المشاريع المستحدثة في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي والمقامة لأول مرة، حيث جاء اسم المشروع مستوحى من العادات المتعارفة قديما بين شيوخ وقادة المنطقة وهو شورى ونظرة للمستقبل ليتشارك القادة وأصحاب القرار بأفكارهم وآرائهم والخروج بتوصيات من شأنها تطوير العمل الحكومي.