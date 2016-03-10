أحمد بهجت لـ"خالد صلاح": قانون الاستثمار الجديد "مخيف" ويجب "نسفه" فورا

انتقد رجل الأعمال أحمد بهجت، قانون الاستثمار الجديد، معتبراً أنه قانون "مخيف ومشوه" ، ويتضمن العديد من المشكلات، حيث تم تعديله بطريقة "مخيفة" ولا بد أن يتم "نسفه" فوراً وإعداد آخر جديد.

وطالب "بهجت" فى حواره مع الكاتب الصحفى، خالد صلاح، ببرنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، بضرورة ضمان حماية الموظف العام من السجن، موضحاً: "لو مفيش قانون يحمى الموظف من نتائج قراراته مفيش حد هيمضى قرار، والموظف طالما مهدد بأنه يدخل السجن فالمشروعات ستظل متوقفة وأنسى الاستثمار"، لافتاً إلى أن "إهانة" المسئولين فى الصحف والإعلام، خلال الفترة الأخيرة، دفع الكثيرين للإحجام عن المناصب الوزارية.

وأكد أن الحكومة الحالية لديها إرادة للتغير ولكن بلا أدوات، مضيفاً :"التقيت المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء السابق، قبل المؤتمر الاقتصادى وقلت له إحنا نطلع نقول للناس الحقيقة ونقولهم أوعوا تيجوا تستثمروا لأن اللى هيجى يستثمر هيتخرب بيته بهذا القانون، مما أغضبه منى"، مستطرداً:" ماذا بعد عام من مؤتمر مارس..زيرو مشروعات".

وحول أزمة "دريم لاند" وبنكى "مصر و"الأهلى"، قال رجل الأعمال إن الحكم الصادر من محكمة القاهرة بقبول التماسه بمثابة "قرار تاريخى" لأنه لغى كل القرارات الموجودة فى التحكيمات السابقة، مضيفاً: "حقنا واضح والبنك الأهلى وبنك مصر لهما حق الحصول على الأموال أو الدخول فى شراكة..وأرجوا من الله الوصول لاتفاق بالدخول معنا كشركاء بنسبة 15 أو 20% إلا إذا أرادا الخروج، ولم أخاف من تولى طارق عامر محافظ البنك المركزى رغم خلافى معه".

وحذر من أن مصر فى أشد الخطر بعد اقتراب الدين الداخلى لـ 2 ترليون، بما يستوجب إجراءات حازمة بمنع استيراد أى سلعة غير أساسية لمدة عام أو عامين، للحفاظ على الاقتصاد المصرى.

أحمد بهجت لـ"خالد صلاح": كنت على رأس قائمة "الإخوان" لمصادرة الأموال

المستشار القانونى لبنكى "الأهلى" و"مصر" لـ"اليوم السابع": سنطعن أمام محكمة النقض ضد الحكم الخاص برجل الأعمال أحمد بهجت.. والأصول قيمتها 3.2 مليار جنيه ومملوكة لشركة تابعين للبنكين الحكوميين

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