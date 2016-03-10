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بالصور.. إزالة التعديات على بحر تيرة بالحامول فى كفر الشيخ

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بالصور.. إزالة التعديات على بحر تيرة بالحامول فى كفر الشيخ بالصور.. إزالة التعديات على بحر تيرة بالحامول فى كفر الشيخ
كلف اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، سمير غباشى مساعد المحافظ لمنطقة شرق، واللواء حمدى الحشاش رئيس مركز ومدينة الحامول بإزالة عدد من التعديات على بحر تيرة بمدينة الحامول، والذى يقوم برى مساحة شاسعة من الأراضى الزراعية بالمحافظة بنطاق مركزى الحامول وبلطيم.

وقال محافظ كفرالشيخ فى تصريحات صحفية، أنه لن يترك التعديات على المجارى المائية، وسيتم مواجهتها بالإزالة الفورية، واصفاً إياها بجريمة ترتكب فى حق الانسانية، لأن المياه تساوى الحياة عنذ الإنسان، وما يرتكب من تعديات على المجارى المائية كارثة تهدد آلاف الأفدنة، لافتاً إلى إن الحملة مستمرة حتى القضاء نهائياً على هذه التعديات بالتنسيق مع مديرية الرى ومديرية أمن كفر الشيخ، وسيتم تطبيق القانون بحزم ضد المخالفين.

ومن جانبه، قال اللواء حمدى الحشاش، أنه تم هدم عدد من المبانى العشوائية "العشش"، بالإضافة إلى عدد من المبانى بالبلوك الأبيض، وتعديات بالردم على مجرى بحر تيرة، وذلك فى إطار خطة تنفيذ إزالة جميع التعديات على بحر تيرة قبل الموسم الزراعى الصيفى.

وأضاف الحشاش، أنه بناءً على تكليفات محافظ كفرالشيخ بتنفيذ هذه الازالات انتقلت معدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة الحامول، وتم تنفيذ إزالة 15 حالة تعدّ على جانبى بحر تيرة داخل مدينة الحامول وسيتم استكمال لإزالة باقى التعديات الخميس، كما يتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

حملة ازالة (1)

حملة ازالة (2)

حملة ازالة (3)

حملة ازالة (4)

حملة ازالة (5)

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