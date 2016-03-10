مدير مباحث القليوبية ينفى إصدار حركة تنقلات شاملة بين ضباط المحافظة

نفى اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير مباحث القليوبية ما تردد عن وجود حركة تنقلات شاملة بين ضباط الأقسام ورؤساء المباحث على مستوى المحافظة.

وقال عبد القادر فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، المديرية لم تصدر أى حركة تنقلات سوى نقل العقيد جمال الدغيدى رئيس فرع البحث الجنائى بشبرا الخيمة وجاء بدلا منه العميد محمود هندى ونقل العقيد عبد الحفيظ الخولى رئيس فرع البحث الجنائى بالخانكة وجاء بدلا منه العقيد عبد الله بدر، مشيرا إلى أن أهم أولوياته بعد قرار اللواء مجدى عبد الغفار بتعيينه مديرا لمباحث القليوبية هى القبض على المتهمين بقتل ضابطى المباحث وأفراد الشرطة فى شبرا الخيمة والخانكة والقصاص من الجناة وتقديمهم للعدالة، قائلا "إن دماء الشهيدين المقدم مصطفى لطفى رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة والنقيب إيهاب إبراهيم جورج وأفراد الشرطة والمصابين أيضا فى واقعتى الاعتداء عليهم بقرية سرياقوس بالخانكة وبمنطقة الزاوية الحمراء لن أتركها تضيع وسينال المجرمون عقابهم وسيعود حق الشهداء قريبا".

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