نقابة المهندسين بالإسكندرية تختتم دورة إدارة المخاطر لأعضائها

اختتمت اليوم الأربعاء فعاليات دورة إدارة المخاطر فى المشروعات الاحترافية "RMP"، التى أعدتها نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة المهندسة سمر شلبى، من خلال اللجنة العلمية والثقافية برئاسة المهندس خالد أمين.

وأعلن المهندس خالد أمين، أن نقابة المهندسين بالإسكندرية هى أول نقابة على مستوى الجمهورية تقيم دورة إدارة المخاطر الاحترافية، مشيرا إلى أن الدورة يقدمها المهندس ريمون فريج الذى يقوم بالمحاضرة هو مهندس معتمد من معهد PMI معهد إدارة المشروعات الدولى بالولايات المتحدة الأمريكية.

أعضاء "عمومية مهندسى الإسكندرية" يعتمدون ميزانية 2015 بالإجماع

نقابة المهندسين: ناقشنا مع مساعد الرئيس كيفية دعم المشروعات القومية