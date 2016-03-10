وكيل تعليم دمياط يستقبل مدير إدارة القرائية بالوزارة

استقبل اليوم الدكتور إبراهيم التداوى وكيل الوزارة الدكتورة هناء قاسم حسانين مدير إدارة القرائية بالوزارة بمدرسة عوض خليل الابتدائية بالضهرة بإدارة الروضة، بحضور لبنى الكرداوى مدير عام التعليم العام وعماد الزيات مدير الإدارة.

وقد أشادت مديرىالقرائية بمستوى التلاميذ وأكدت الدكتورة إنها لم تر هذا المستوى الرائع فى أى محافظة أخرى من المحافظات التى قامت بزيارتها.

يذكر أن مديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط تتبنى 3مشاريع هى القرائية والحسابية ومحو الأمية الكمبيوترية.

وكيل تعليم دمياط يعلن عن انطلاق مبادرة محو الأمية الكمبيوترية

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