مدير أمن المنوفية يجتمع بنواب المحافظة لحل المشاكل الأمنية بكل دائرة

عقد اليوم اللواء محمد مسعود الديب، مدير أمن المنوفية، لقاء مع أعضاء مجلس النواب بالمحافظة، فى مكتبه بالمديرية فى ضوء توجيهات وزير الداخلية بعقد لقاءات مع أعضاء مجلس النواب بهدف تحقيق التواصل المجتمعى لطرح المشكلات الأمنية الخاصة بالدوائر المرشحين عنها ووضع آليات لكيفية التعامل معها.

وتقدم مدير الأمن بالشكر إلى الجميع على الاستجابة لمطلبهم وعلى المبادرة السريعة لدعوتهم ولقائهم، ووجهوا الشكر على الجهود الأمنية المبذولة من المديرية وطالبوا بمضاعفة المجهود فى الفترة القادمة لكى تنعم بلدنا بالأمن والأمان.

وعرض أعضاء مجلس النواب رؤيتهم كل على حدة وتم إجابتهم، وجارٍ العمل على قدم وساق لتنفيذ مطالبهم تحقيق الأمن والأمان وبنهاية الاجتماع طالبوا بتكرار عقد تلك اللقاءات للتواصل الدائم.