البحرين تعلن تأييدها لترشح أحمد أبو الغيط أمينا عاما للجامعة العربية

> أكد الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية البحرينى تأييد مملكة البحرين لأحمد أبو الغيط ، مرشح جمهورية مصر العربية الشقيقة لشغل منصب الأمين العام لجامعة الدول العربية خلفا لمعالى الدكتور نبيل العربى.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية عبر موقعها الإلكترونى مساء اليوم /الأربعاء/ - أن معالى وزير الخارجية إلى أن هذا الدعم جاء فى رسالة رسمية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه لأخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة.

وأضاف الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة - أن الرسالة تضمنت دعم مملكة البحرين التام لهذا الترشيح وتأكيدها على التعاون مع الأمين العام الجديد للجامعة العربية لإنجاح مهمته فى الارتقاء بالعمل العربى المشترك ومؤسساته وآلياته وتعزيز المصالح العربية ومواجهة التحديات والتهديدات المختلفة التى تواجه الدول العربية وشعوبها.

ونوه وزير الخارجية بالتاريخ الدبلوماسى الكبير لمعالى السيد أحمد أبو الغيط وسجله الحافل بالعطاء وإسهاماته الملموسة على الصعيدين الإقليمى والدولى ودوره المقدر فى تعزيز العلاقات الوطيدة بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية فى كافة المجالات.

وأعرب وزير الخارجية عن خالص تقديره للجهود الكبيرة والبارزة التى بذلها معالى الدكتور نبيل العربى الأمين العام الحالى لجامعة الدول العربية، وحرصه الشديد وسعيه الدؤوب طوال فترة عمله بالجامعة على تعزيز الأمن والسلم وإرساء الاستقرار فى المنطقة وتطوير أداء الجامعة العربية لتكون قادرة على التعامل مع كافة المعطيات والمستجدات.

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