أخبار ليبيا اليوم.. إصابة 11 جنديا ليبيا فى الاشتباكات بأجدابيا وبنغازى

أخبار ليبيا اليوم

ركزت أخبار ليبيا اليوم على إصابة 11 جنديا ليبيا جراء الاشتباكات بمدينتى أجدابيا وبنغازى، فيما تناولت أخبار ليبيا اليوم قتل مسلحون يشتبه فى انتمائهم لتنظيم داعش المسلح 3 حراس فى هجوم على نقطة تفتيش خارج "غرفة العمليات المشتركة".>وتناولت أخبار ليبيا اليوم نبأ إصابة 11 جنديا بالجيش الليبى، جراء الاشتباكات بمدينتى أجدابيا وبنغازى مع "قوات مجلس شورى ثوار بنغازى وأجدابيا" خلال اليومين الماضيين.

ونقلت أخبار ليبيا اليوم عن مسئولة الإعلام بمستشفى الجلاء للجراحة ببنغازى، فاديا البرغثى، فى تصريح مساء اليوم، إن المستشفى استقبل خلال اليومين الماضيين 11 جريحا بقوات الجيش الليبى من مدينتى بنغازى وأجدابيا جراء الاشتباكات بين الجيش الليبى ومجلس شورى ثوار أجدابيا وبنغازى، بمحور وسط البلاد "سوق الحوت" والمحور الغربى.

وأضافت "البرغثى"، أن الجرحى إصابتهم تفاوتت بين الخفيفة والمتوسطة والحرجة، وقدمت لهم الإسعافات الأولية وغادر المستشفى 7 وهناك 4 حالات تحت الملاحظة الطبية.

يذكر أن مدينة بنغازى تشهد منذ منتصف فبراير الماضى عملية "دم الشهيد" للجيش الليبى، والتى أدت إلى السيطرة على مناطق كبيرة ببنغازى

فيما تناولت أخبار ليبيا اليوم قتل مسلحون يشتبه فى انتمائهم لتنظيم داعش المسلح ثلاثة حراس فى هجوم على نقطة تفتيش خارج "غرفة العمليات المشتركة" التى أقيمت الشهر الماضى لمحاربة التنظيم المتطرف، حسبما قال مسؤولون ليبيون.

وصرح محمد الشامى، الناطق باسم غرفة العمليات، بأن هجوم اليوم الأربعاء وقع فى منتصف الطريق بين مدينة سرت التى يسيطر عليها التنظيم بشرق البلاد ومصراتة غربا. شكلت قوات متحالفة مع الحكومة التى يدعمها الإسلاميون والمتمركزة فى العاصمة طرابلس غرفة العمليات المشتركة الشهر الماضى بهدف تنسيق جهود محاربة تنظيم داعش.

وفى السياق، قال مختار خليفة، رئيس المجلس البلدى لسرت، إن الهجوم وقع بعد يوم من غارة شهدتها سرت واستهدفت مواقع للتنظيم. انزلقت ليبيا فى الفوضى منذ انتفاضة عام 2011 التى أطاحت بالمستبد معمر القذافى الذى حكم البلاد طويلا قبل مقتله.

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