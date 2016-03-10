وزير خارجية البحرين يصل القاهرة لحضور اجتماعات وزراء الخارجية العرب

وصل إلى مطار القاهرة الدولى، منذ قليل، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير خارجية البحرين، قادمًا على متن طائرة خاصة من بلاده لحضور اجتماعات الجامعة العربية في دورة غير عادية على مستوى وزراء الخارجية العرب.

ومن المقرر أن تُعقد الاجتماعات، صباح اليوم الخميس، بناء على طلب من مصر لاختيار الأمين العام الجديد للجامعة خلفا للدكتور نبيل العربي، الذي تنتهي فترة ولايته في 30 يونيو القادم.

ويعقد مجلس الجامعة العربية عقب ذلك دورته العادية الـ145 على مستوى وزراء الخارجية برئاسة مملكة البحرين خلفا لدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك لمناقشة عدد من التحديات التي تواجه الأمة العربية، خاصة ما يتعلق بالأمن القومي العربي وصيانته ومكافحة الإرهاب وتطورات الأوضاع في فلسطين واليمن وليبيا وسوريا، وهي القضايا المرفوعة من قبل المندوبين الدائمين في ختام اجتماعهم الثلاثاء الماضي.

كما تعقد اللجنة الرباعية المعنية بمتابعة تطورات الأزمة مع إيران اجتماعا وزاريا لها برئاسة الإمارات، وبمشاركة مصر والسعودية والبحرين والأمين العام للجامعة العربية لبحث استمرار إيران في إتباع سياسات عدائية تتعارض مع أحكام ميثاق الأمم المتحدة والنظر في الإجراءات التي يمكن الاتفاق عليها لمواجهة التدخلات الإيرانية المرفوضة في الشؤون الداخلية للدول العربية.

جدير بالذكر أن مصر كانت قد تقدمت بمذكرة رسمية إلي الأمانة العامة للجامعة بترشيح أحمد أبو الغيط وزير الخارجية الأسبق لمنصب أمين عام جامعة الدول العربية.

البحرين تعلن تأييدها لترشح أحمد أبو الغيط أمينا عاما للجامعة العربية