الأهالى يفتكون بالمتهم بتفجير عبوة فيصل ونقله للمستشفى بين الحياة والموت

أكد مصدر أمنى بمديرية أمن الجيزة أن أهالى شارع فيصل طاردوا المتهم بتفجير قنبلة أثناء مرور قوة أمنية، وتمكنوا من ضبطه واعتدوا عليه بالضرب وفتكوا به، ما أسفر عن إصابته بجروح متفرقة بأنحاء جسده.

وأضاف المصدر أنه تم نقل المتهم إلى المستشفى فى حالة حرجة لإسعافه وسط حراسة أمنية مشددة.

كان اللواء أحمد حجازى مدير أمن الجيزة قد أكد أن انفجار عبوة ناسفة بشارع فيصل، لم يسفر عن حدوث إصابات بين رجال الشرطة من مستقلى "المدرعة" التى حدثت بها تلفيات وسيارة الشرطة "البوكس".

وأضاف حجازى فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن الحادث أسفر عن إصابة سائق تاكسى واثنين من الركاب بصحبته وتم نقلهم إلى مستشفى الهرم لتلقى العلاج.

بالصور.. انفجار عبوة ناسفة بشارع فيصل دون إصابات والأهالى يضبطون "مشتبه به"

غلق شارع فيصل من الاتجاهين.. ووصول خبراء المفرقعات لموقع الانفجار

مصدر: عبوة فيصل فجرت عن بعد أثناء مرور مدرعة شرطة وإصابة مواطن بشظايا

انتقال نيابة الهرم لإجراء المعاينة بموقع حادث انفجار"عبوة فيصل"

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