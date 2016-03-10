وزير الصناعة لـ"خالد صلاح": خفض سعر غاز مصانع الحديد يوفر 1.2 مليار دولار

أكد طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة أن قرار تخفيض سعر الغاز لمصانع الحديد والصلب من 7 دولار إلى 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية، يكلف الدولة 1.2 مليار جنيه، ولكنه سيوفر للبلاد عملة صعبة تقدر بـ 1.2 مليار دولار.

وقال "قابيل" فى مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفى خالد صلاح، ببرنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أنه تم اتخاذ قرار تخفيض سعر الغاز، بالدراسة بين وزارة الصناعة والبترول والمجموعة الاقتصادية ومجلس الوزراء، مؤكداً أن هذا القرار يساعد المصانع على العمل بـ"مرحلة اختزال"، بمعنى شراء خام الحديد من 90 لـ 100 دولار للطن، مما يعنى توفير مليار دولار و200 مليون دولار من العملة الصعبة.

وأشار إلى أن صناعة الحديد خسرت العام الماضى 2.5 مليار جنيه، وهذا القرار للمصلحة العامة للبلد، مؤكداً أن هذا القرار مؤقت لمدة سنة، وسيتم مراجعته كل 3 أشهر، مضيفاً:" نعمل هذا من أجل مصر، ونريد تقوية البلد والصناعة".

سياسيون يرفضون قرار الحكومة بتخفيض سعر الغاز لمصانع الحديد: انحياز للأغنياء.. مواطنون ضد الغلاء: قرار خاطئ.. والتيار الشعبى: دعم الطبقات الفقيرة أولى.. ورفعت السعيد: وقوف بصف أصحاب المليارات