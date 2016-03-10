مصدر: عبوة فيصل فجرت عن بعد أثناء مرور مدرعة شرطة وإصابة مواطن بشظايا

أكد مصدر أمنى أنه تم زرع عبوة ناسفة بالجزيرة الوسطى بمدخل منطقة الطوابق بشارع فيصل، أثناء مرور مدرعة تابعة للشرطة، و تم تفجيرها عن بعد، مما أدى إلى تحطم سيارة ملاكى و أجزاء من المدرعة.>و أضاف المصدر أن أحد المواطنين أصيب بشظايا أثناء مروره بالمكان، و تم نقله إلى المستشفى، ويقوم خبراء المفرقعات بعمليات التمشيط والفحص تحسبا لوجود أى عبوات أخرى بمحيط المكان.

بالصور.. انفجار عبوة ناسفة بشارع فيصل دون إصابات والأهالى يضبطون "مشتبه به"

غلق شارع فيصل من الاتجاهين.. ووصول خبراء المفرقعات لموقع الانفجار

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