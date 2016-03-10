خالد صلاح عن خفض سعر الغاز لمصانع الحديد: الدولة تهديها 2.7 مليار دولار

أعرب الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع"، عن اندهاشه من قرار تخفيض سعر الغاز لمصانع الحديد والصلب من 7 دولار إلى 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية.

وقال رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع"، ببرنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، إن هذا القرار ربما يكون شديد الخطورة، فهو قرار مدهش من ناحية توقيته وظروفه، موضحاً أن هذا القرار يعنى أن الحكومة تهدى مصانع الحديد 2.7 مليار جنيه مصرى، بما يمثل خسارة على الدولة.

وتسائل الكاتب الصحفى:"كيف يتم تخفيض سعر غاز شركات الحديد 2.5 دولار؟..وبالرغم من أن عزيزى أحمد أبو هشيمة يعمل فى هذا المجال لكنى لا أفهم بأى منطق تم اتخاذ هذا القرار"، مستطرداً: "الغاز عندنا بعافية ولا يوجد لدينا كميات هائلة ونستورده من الخارج، بسعر 9 دولار، ثم يتم بيعه بـ 4.5!".

وأشار إلى أن القرار لا يساوى بين مصانع الأسمدة والأسمنت، ومصانع الحديد والصلب، مضيفاً:" هل هذا القرار يعنى أن الدولة تعيد الدعم للطاقة بشكل غير مباشر؟..هل نعود للاعتذار للنظام الأسبق؟..نحن نفعل مثلما فعل..أريد أن أفهم القضية.. وبالعين المجردة الدولة خسرانة".

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