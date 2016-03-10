أحمد بهجت لـ"خالد صلاح": كنت على رأس قائمة "الإخوان" لمصادرة الأموال

قال أحمد بهجت، رجل الأعمال، إن الهجوم عليهم كان على مر العصور، مضيفا:"الإخوان قفلوا علينا الاستوديوهات والرئيس الأسبق محمد مرسى هاجمنى فى خطاب عام أنا ومحمد الأمين، وكانت بالنسبة لى مفاجأة، وكان هناك قائمة لمصادرة الأموال وأنا كنت رقم واحد فيها".

وأوضح "بهجت"، خلال لقائه ببرنامج "آخر النهار"، على فضائية "النهار"، مع الكاتب الصحفى خالد صلاح، أن أى نظام يريد أن تكون مؤيداً له بنسبة 100%، معلقاً على قبول محكمة استئناف القاهرة التماسه والحكم بأحقيته فى "دريم لاند"، أن الحكم واضح وصريح بإلغاء كل التحكيمات والقرارات الصادرة خلال آخر خمس سنوات، ولا نقاش فى ذلك.

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