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فتح شارع فيصل أمام حركة المرور بعد غلقه بسبب انفجار عبوة ناسفة

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فتح شارع فيصل أمام حركة المرور بعد غلقه بسبب انفجار عبوة ناسفة فتح شارع فيصل أمام حركة المرور بعد غلقه بسبب انفجار عبوة ناسفة
فتحت أجهزة الأمن بالجيزة، شارع فيصل، لتسيير حركة المرور بالشارع عقب غلقه بسبب انفجار عبوة ناسفة أثناء مرور مدرعة شرطة، مما أسفر عن إصابة شخصين ، ووصل خبراء الأدلة الجنائية لرفع آثار الحادث .

فيما وصل اللواء أحمد حجازى مدير، أمن الجيزة، واللواء خالد شلبى مدير المباحث، واللواء مجدى الشلقانى، مدير الحماية المدنية لموقع الانفجار لتفقد الحادث.


>بالصور.. انفجار عبوة ناسفة بشارع فيصل دون إصابات والأهالى يضبطون "مشتبه به"

غلق شارع فيصل من الاتجاهين.. ووصول خبراء المفرقعات لموقع الانفجار

مصدر: عبوة فيصل فجرت عن بعد أثناء مرور مدرعة شرطة وإصابة مواطن بشظايا

انتقال نيابة الهرم لإجراء المعاينة بموقع حادث انفجار"عبوة فيصل"

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