إصابة 8 فى حادث انقلاب سيارة بكفر الشيخ

أصيب 8 أشخاص بإصابات مختلفة، مساء اليوم الأربعاء، فى انقلاب سيارة ربع نقل أثناء سيرها على الطريق الدولى بكفر الشيخ، وتم نقل المصابين للمستشفى المركزى ببلطيم لإسعافهم.

قال الدكتور أحمد الجنزورى، مدير عام مرفق إسعاف كفر الشيخ، تم نقل المصابين لمستشفى بلطيم المركزى، لتلقى الإسعافات الازمة وتبين أن المصابين هم مجدى حمادة الدكراوى، 35 سنة، اشتباه ما بعد الارتجاج وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وحمادة محمد الدكراوى، 35 سنة، جروح متعددة بفروة الرأس واشتباه ما بعد الارتجاج، وسعيد سعودى عيسى، 32 سنة، اشتباه كسر بالفخذ الأيسر، ونعيم على على، 45 سنة، اشتباه نزيف بالمخ، وعبدالله نعيم على، 10 سنوات، سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، ومختار محمد كمون، 30 سنة، سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، ومحمود محمد عيسى، 30 سنة، سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، ومحمد حمدان كامل، 32 سنة، تحرر محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة.

القبض على قاتل سيدة "الخريجين" بكفر الشيخ

>