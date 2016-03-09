تمكنت منذ قليل، الأجهزة الأمنية بالبحيرة، برئاسة اللواء محمد عماد الدين سامى، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، واللواء محمد خريصة مدير إدارة البحث الجنائى من ضبط مسجل خطر استولى على توك توك تحت تهديد السلاح بالبحيرة.

كان الرائد أحمد حمد رئيس مباحث مركز شرطة الدلنجات تلقى بلاغا من من "ح . ص . م" 16 سنة سائق توك توك ومقيم بندر إيتاى البارود، بقيام شخص "مجهول" باستيقافه بمدينة إيتاى البارود، وطلب منه توصيله بالدراجة البخارية "توك توك" قيادته لقرية زمران النخل دائرة المركز، وبالطريق استوقفه تحت تهديد السلاح الأبيض "مطواة" والاستيلاء على الدراجة البخارية قيادته وفر هاربا.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة العميد خالد غانم رئيس فرع البحث الجنائى وبالفحص تبين أن مرتكب الواقعة "م . ب . ى" عاطل ومقيم زمران النخل دائرة مركز الدلنجات مسجل شقى خطر تحت رقم ( 218 ) فئة "ج " ( سرقات عامة ) والسابق اتهامه فى عدد ( 20 ) قضية متنوعة {سرقات – مخدرات سرقة بالإكراه} آخرها القضية رقم 725/2013 جنح مركز الدلنجات سرقة، تم ضبط المتهم وجار تحرير محضر بالواقعة.