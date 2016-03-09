ليلة_الأبطال بالفيديو – سان جيرمان يدمر أحلام تشيلسي.. ويتأهل لربع النهائي

كرر باريس سان جيرمان فوزه على منافسه تشيلسي في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بهدفين لهدف ليتأهل لربع نهائي المسابقة.

وحل سان جيرمان ضيفا على تشيلسي يوم الأربعاء في ملعب ستامفورد بريدج وذلك بعد التغلب عليه ذهابا بهدفين لهدف أيضا.

ونجح الفريق الفرنسي في تدمير أحلام تشيلسي في محاولة إنقاذ موسمهم الكارثي بمواصلة المشوار الأوروبي بالفوز عليه مرة أخرى، ليتأهل الفريق الفرنسي للدور ربع النهائي.

سجل أدريان رابيو الهدف الأول لصالح سان جيرمان في الدقيقة 16 بعد استغلاله عرضية أرضية قادمة من الناحية اليمنى من زلاتان إبراهيموفيتش ليسجل بسهولة في الشباك.

وأعاد دييجو كوستا تشيلسي للحياة مرة أخرى في الدقيقة 27 بعدما سجل هدف التعادل بعدما تسلم الكرة من على حدود منطقة الجزاء ليراوغ تياجو سيلفا ببراعة قبل أن يسدد بيسراه في المرمى.

ضغط تشيلسي كثيرا في الشوط الثاني بغية تسجيل الهدف الثاني وتعديل نتيجة المباراتين لكن أصيب مهاجم دييجو كوستا لتقل خطورة الفريق بخروجه.

وأنقذ كيفن تراب حارس مرمى سان جيرمان فريقه من فرصة هدفا محققا لتشيلسي على مرتين بعدما تصدى لتسديدة ويليان من قبل أن ترتد الكرة لإيدين أزار لكن تألق الأول وتصدى لتصويبة اللاعب البلجيكي.

ومع ضغط تشيلسي مرر تياجو موتا الكرة لآنخيل دي ماريا في الناحية اليسرى في الدقيقة 67 وأرسل عرضية أرضية مشابهة لتلك التي سجل منها فريقه الهدف الأول، وقابلها إبراهيموفيتش تلك المرة مسجلا الهدف الثاني للضيوف وتأكيد التأهل للدور التالي.

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